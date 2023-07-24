Чехія заповнила газосховища на 90% попри відсутність постачання з Росії

Чеські газові сховища вже заповнені на 90% для майбутнього опалювального сезону, при цьому з Росії не постачали жодного кубометра блакитного палива.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Заповненню газосховищ сприяють регулярні поставки скрапленого природного газу (СПГ) з нідерландського терміналу Емсхафен. У першій половині цього року тамтешній термінал обробив 12 суден з СПГ, призначених для Чехії, повідомила в понеділок енергетична група ČEZ.

За даними Gas Infrastructure Europe (GIE AGSI), чеські підземні сховища газу були заповнені на 89,9% станом на суботу, 22 липня. У той же день минулого року вони були заповнені майже на 78%.

Резервуари компанії RWE Gas Storage загальною потужністю майже 29 ТВт-год з 36,9 ТВт-год для всієї Чеської Республіки відіграють центральну роль у зимовому постачанні. Наразі резервуари RWE заповнені майже на 88 відсотків.

Завод в Емсхафені може переробляти до восьми мільярдів кубометрів газу на рік, з яких три мільярди призначені для Чеської Республіки, що становить понад третину річного споживання Чехії.

"Термінал в Емсхафені став першим СПГ-терміналом, який почав працювати в Європі після російського вторгнення в Україну, і він робить значний внесок у зміцнення чеської та європейської енергетичної безпеки. Я радий, що термінал виконує своє призначення, і що СПГ-танкери обробляються швидко", – заявив міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела.

"Газові резервуари в Чехії зараз заповнені більш ніж на 89%, навіть незважаючи на те, що зараз до нас не надходить газ з Росії", – додав міністр.

Частиною контрактної угоди про постачання СПГ з Нідерландів є умова, що газ не буде імпортуватися з Росії. Переважну більшість становить газ зі США, йдеться в повідомленні ČEZ.

Окрім поставок СПГ, до Чехії також надходить трубопровідний газ з Норвегії.

Термінал в Емсхафені був запущений 15 вересня минулого року. Компанія ČEZ придбала потужності на терміналі на п'ять років, до вересня 2027 року.

Раніше в уряді Чехії заявили, що вперше в історії позбулися залежності від російського газу.

Нагадаємо, дані Євростату на початок липня свідчать, що після вторгнення Росії в Україну ЄС суттєво скоротив частку імпорту нафтопродуктів та газу з РФ.