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Газовые хранилища ЕС заполнились на 90% с опережением графика

Пятница, 18 августа 2023, 11:45

Заполненность газовых хранилищ стран Евросоюза достигла 90% с опережением графика почти на три месяца.

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

18 августа фон дер Ляйен заявила, что газовые хранилища стран-членов заполнены уже на 90% с опережением графика.

"Это поможет нам безопасно пройти зиму. Мы вместе отказываемся от российского газа и параллельно продолжаем работать над тем, чтобы в будущем иметь еще более разнообразные источники поставок", – отметила она.

Чехия сообщала о заполненности хранилищ на 90% еще в конце июля.

Согласно новым целям по хранению газа, принятым в прошлом году, страны-члены ЕС должны были заполнить свои хранилища на 90% до 1 ноября.

В прошлом году пиковый уровень заполнения хранилищ достиг 95% от их мощности.

Также в 2022 году страны договорились сократить потребление газа на 15%, чтобы пройти зиму 2022/2023 года. Эти усилия позволили сократить спрос на газ почти на 18%, причем половина экономии пришлась на домохозяйства.

Напомним, Германия этим летом одобрила ускорение строительства СПГ-терминалов, чтобы компенсировать отказ от газа из РФ.

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