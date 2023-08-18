Газовые хранилища ЕС заполнились на 90% с опережением графика

Заполненность газовых хранилищ стран Евросоюза достигла 90% с опережением графика почти на три месяца.

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

18 августа фон дер Ляйен заявила, что газовые хранилища стран-членов заполнены уже на 90% с опережением графика.

The EU’s gas storage has reached 90%, well ahead of schedule.



This will help us be safe this winter.



Together, we are weaning ourselves off Russian gas.



And we keep working in parallel on more diverse energy supplies for the future.#REPowerEU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2023

"Это поможет нам безопасно пройти зиму. Мы вместе отказываемся от российского газа и параллельно продолжаем работать над тем, чтобы в будущем иметь еще более разнообразные источники поставок", – отметила она.

Чехия сообщала о заполненности хранилищ на 90% еще в конце июля.

Согласно новым целям по хранению газа, принятым в прошлом году, страны-члены ЕС должны были заполнить свои хранилища на 90% до 1 ноября.

В прошлом году пиковый уровень заполнения хранилищ достиг 95% от их мощности.

Также в 2022 году страны договорились сократить потребление газа на 15%, чтобы пройти зиму 2022/2023 года. Эти усилия позволили сократить спрос на газ почти на 18%, причем половина экономии пришлась на домохозяйства.

Напомним, Германия этим летом одобрила ускорение строительства СПГ-терминалов, чтобы компенсировать отказ от газа из РФ.