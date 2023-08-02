Пентагон передбачає важкий і тривалий контрнаступ України

Міністерство оборони Сполучених Штатів фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, пише "Європейська правда".

За його словами, у США продовжують бачити, як український контрнаступ "просувається вперед", додавши, що для ЗСУ це "була і буде важка боротьба".

"І тому ми знову зосередимося на спілкуванні з ними, нашими союзниками і партнерами, щоб гарантувати, що коли у них виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати", – зазначив Райдер.

Він також наголосив на коментарях міністра оборони США Ллойда Остіна, що "це буде марафон, а не спринт", резюмувавши, що Вашингтон "продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Напередодні начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Ееро Ребо висловив думку, що українські війська не досягли швидкого успіху в контрнаступі через те, що сили на полі бою рівні.

Раніше у Білому домі заявили, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планувалося, однак він не завмер.

У Міністерстві оборони Великої Британії підкреслили, що українські контрнаступальні операції йдуть за планом, а Київ виявляє "належну обережність", відмовляючись відправляти велику кількість людей і західного озброєння через щільні російські мінні поля.