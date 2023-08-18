Президентка Словаччини заперечила, що в країні була спроба "поліцейського перевороту"

Президентка Словаччини Зузана Чапутова відповіла колишньому прем’єр-міністру країни Роберту Фіцо, який назвав вчорашні дані про розслідування справи про зловживання владою та злочинну змову "поліцейським переворотом".

Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки Словаччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

"У Словаччині не було жодного поліцейського перевороту", – наголосила Чапутова.

Вона також розповіла про "брехню однієї з політичних партій", яка стверджувала, що президентка знала про розслідування раніше і давала вказівки щодо нього.

"Ця брехня також доповнить судовий позов, який я незабаром подам проти Роберта Фіцо", – підкреслила Чапутова.

Водночас словацький прем'єр-міністр Людовіт Одор запевнив, що Словаччина залишається правовою державою. За його словами, потрібно почекати, що скажуть прокуратура і суди.

Засідання Ради безпеки розпочалося о 8:00 ранку і тривало близько півтори години.

На ньому обговорювали резонансну справу про топ-корупцію часів експрем’єра Роберта Фіцо. Колишньому й нинішньому керівникам спецслужб Словаччини та ще п'ятьом співробітникам поліції й розвідки оголосили звинувачення у зловживанні владою та злочинній змові.

Керівник словацької поліції Стефан Хамран у четвер оголосив про розслідування двох справ, пов’язаних зі спробою державного перевороту.

Фіцо назвав звинувачення "поліцейським переворотом", зажадав відставки Хамрана, а також ініціював позачергову сесію словацького парламенту для обговорення цього питання. Також він вважає, що справи спрямовані проти нього навмисне, аби зашкодити перемозі на прийдешніх виборах до парламенту.

У Словаччині, як відомо, 30 вересня відбудуться позачергові парламентські вибори, спричинені розвалом урядової коаліції наприкінці минулого року. Роберт Фіцо, чия партія Smer-SD наразі має найвищі шанси на перемогу, виступає проти військової допомоги Україні у війні з Росією.

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