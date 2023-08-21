Альпіністів, що йдуть на Монблан, через спеку закликають до максимальної пильності

Через спекотну погоду альпіністів, які планують сходження на Монблан та сусідні вершини, закликають бути особливо обережними.

Про це повідомляє FranceBleu, пише "Європейська правда".

У префектурі департаменту Верхня Савойя опублікували оголошення для любителів гір із закликом врахувати ризики, що виникли через нетипово високі температури, та проявили "максимальну пильність".

En raison des fortes températures de ces derniers jours, et du risque élevé de chutes de pierres dans le massif du #MontBlanc, @prefet74 appelle l'ensemble des alpinistes et des pratiquants de la montagne à la plus grande vigilance. + d'infos⤵️ pic.twitter.com/BO2bpNnWWV — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) August 21, 2023

Зокрема, зріс ризик падіння каменів на так званому звичайному маршруті на Монблан, ризик відкриття тріщин у кількох місцях, а деякі маршрути можуть виявитися більш технічними, ніж за звичайних умов.

Водночас доступ на маршрути та роботу прихистків для ночівлі поки не обмежують, на відміну від минулого літа.

У неділю навіть високо в горах була плюсова температура. Швейцарський метеозонд зафіксував 0°C лише на висоті 5300 метрів – на кількасот метрів вище за найвищу точку Монблана.

Внизу багато французьких міст зафіксували найспекотнішу ніч в історії спостережень: стовпчик термометра не опускався нижче 23-25°C.

У понеділок на тлі спеки відключили ядерний реактор потужністю 1,3 ГВт на півдні країни, біля Тулузи.

Вівторок у Франції очікується дуже спекотним, для кількох районів на південному сході оголосили червоний рівень попередження. На півдні очікують 37°C, а в окремих районах – до 42°C, в центральній частині країни – близько 34°C.

Людям радять відмовитися від фізичних навантажень, пити багато води і подбати про літніх сусідів.

Тим часом у передгір'ї Альп гасять лісову пожежу, на її ліквідацію може знадобитися багато днів. З масштабними лісовими пожежами борються також у Греції та на іспанському острові Тенерифе.