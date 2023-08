Альпіністів, що йдуть на Монблан, через спеку закликають до максимальної пильності

Через спекотну погоду альпіністів, які планують сходження на Монблан та сусідні вершини, закликають бути особливо обережними.

Про це повідомляє FranceBleu, пише "Європейська правда".

У префектурі департаменту Верхня Савойя опублікували оголошення для любителів гір із закликом врахувати ризики, що виникли через нетипово високі температури, та проявили "максимальну пильність".

En raison des fortes températures de ces derniers jours, et du risque élevé de chutes de pierres dans le massif du #MontBlanc, @prefet74 appelle l'ensemble des alpinistes et des pratiquants de la montagne à la plus grande vigilance. + d'infos⤵️ pic.twitter.com/BO2bpNnWWV