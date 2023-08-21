Альпинистов, идущих на Монблан, из-за жары призывают к максимальной бдительности

Из-за жаркой погоды альпинистов, которые планируют восхождение на Монблан и соседние вершины, призывают быть особенно осторожными.

Об этом сообщает FranceBleu, пишет "Европейская правда".

В префектуре департамента Верхняя Савойя опубликовали объявление для любителей гор с призывом учесть риски, возникшие из-за нетипично высоких температур, и проявили "максимальную бдительность".

En raison des fortes températures de ces derniers jours, et du risque élevé de chutes de pierres dans le massif du #MontBlanc, @prefet74 appelle l'ensemble des alpinistes et des pratiquants de la montagne à la plus grande vigilance. + d'infos⤵️ pic.twitter.com/BO2bpNnWWV — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) August 21, 2023

В частности, вырос риск падения камней на так называемом обычном маршруте на Монблан, риск открытия трещин в нескольких местах, а некоторые маршруты могут оказаться более техническими, чем при обычных условиях.

В то же время, доступ на маршруты и работу приютов для ночлега пока не ограничивают, в отличие от прошлого лета.

В воскресенье даже высоко в горах была плюсовая температура. Швейцарский метеозонд зафиксировал 0°C только на высоте 5300 метров – на несколько сотен метров выше самой высокой точки Монблана.

Внизу многие французские города зафиксировали самую жаркую ночь в истории наблюдений: столбик термометра не опускался ниже 23-25°C.

В понедельник на фоне жары отключили ядерный реактор мощностью 1,3 ГВт на юге страны.

Вторник во Франции ожидается очень жарким, для нескольких районов на юго-востоке объявили красный уровень предупреждения. На юге ожидают 37°C, а в отдельных районах – до 42°C, в центральной части страны – около 34°C.

Людям советуют отказаться от физических нагрузок, пить много воды и позаботиться о пожилых соседях.

Тем временем в предгорье Альп тушат лесной пожар, на его ликвидацию может потребоваться много дней. С масштабными лесными пожарами борются также в Греции и на испанском острове Тенерифе.