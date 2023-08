Альпинистов, идущих на Монблан, из-за жары призывают к максимальной бдительности

Из-за жаркой погоды альпинистов, которые планируют восхождение на Монблан и соседние вершины, призывают быть особенно осторожными.

Об этом сообщает FranceBleu, пишет "Европейская правда".

В префектуре департамента Верхняя Савойя опубликовали объявление для любителей гор с призывом учесть риски, возникшие из-за нетипично высоких температур, и проявили "максимальную бдительность".

En raison des fortes températures de ces derniers jours, et du risque élevé de chutes de pierres dans le massif du #MontBlanc, @prefet74 appelle l'ensemble des alpinistes et des pratiquants de la montagne à la plus grande vigilance. + d'infos⤵️ pic.twitter.com/BO2bpNnWWV