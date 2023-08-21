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У Франції спалахнула пожежа у передгір'ї Альп

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Понеділок, 21 серпня 2023, 18:56

На південному сході Франції гасять лісову пожежу у передгір’ї Альп, на її ліквідацію знадобиться "багато днів".

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Займання сталося ще у неділю ввечері в районі містечка Шанусс, що у департаменті Верхні Альпи. З того часу вигоріла понад сотня гектарів, вогонь повільно просувається на нові території. 

На місці працюють 350 пожежників з наземною і повітряною спецтехнікою, а також 24 вогнеборці з Румунії.

За оцінками, пожежа буде тривати ще багато днів. Її оцінюють як складну, у тому числі через важкодоступну місцевість і погоду. 

Вівторок у Франції очікується дуже спекотним, для кількох районів на південному сході оголосили червоний рівень попередження. На півдні очікують 37°C, а в окремих районах – до 42°C, в центральній частині країни – близько 34°C.

Людям радять відмовитися від фізичних навантажень, пити багато води і подбати про літніх сусідів. 

Як відомо, з масштабними лісовими пожежами борються також у Греції та на іспанському острові Тенерифе. 

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Франція стихійні лиха