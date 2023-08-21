У Франції спалахнула пожежа у передгір'ї Альп

На південному сході Франції гасять лісову пожежу у передгір’ї Альп, на її ліквідацію знадобиться "багато днів".

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Займання сталося ще у неділю ввечері в районі містечка Шанусс, що у департаменті Верхні Альпи. З того часу вигоріла понад сотня гектарів, вогонь повільно просувається на нові території.

🔥🌲 #FeuDeForêt à Chanousse (05) : De nombreux largages ont été réalisés hier, aujourd'hui près de 250 sapeurs-pompiers, 2 #Dash et 1 hélicoptère bombardier d'eau sont toujours mobilisés.

👉 17 spécialistes #FeuxTactiques et 40 sapeurs-sauveteurs sont aussi engagés. pic.twitter.com/ABlZWImLPj — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 21, 2023

На місці працюють 350 пожежників з наземною і повітряною спецтехнікою, а також 24 вогнеборці з Румунії.

За оцінками, пожежа буде тривати ще багато днів. Її оцінюють як складну, у тому числі через важкодоступну місцевість і погоду.

L’incendie de Chanousse est encore bien actif. Se propageant latéralement de manière topographique sur le versant nord longeant la D949, il se propage vers l’Est essentiellement en sous-bois. Le relief rend difficile l’attaque du feu. pic.twitter.com/uBIDPinvXO — FIRE CHASER 13 (@FIRECHASER131) August 21, 2023

Вівторок у Франції очікується дуже спекотним, для кількох районів на південному сході оголосили червоний рівень попередження. На півдні очікують 37°C, а в окремих районах – до 42°C, в центральній частині країни – близько 34°C.

Людям радять відмовитися від фізичних навантажень, пити багато води і подбати про літніх сусідів.

Як відомо, з масштабними лісовими пожежами борються також у Греції та на іспанському острові Тенерифе.