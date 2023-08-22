Министр обороны Нидерландов привезла в Украину "первый F-16"

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен посетила Украину и вручила украинскому коллеге Алексею Резникову модель истребителя F-16.

Об этом сам Резников сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

Фото с нидерландской коллегой и моделью истребителя министр подписал так: "Первый F-16" прибыл в Украину из Нидерландов! Отсчет до больших "соколиных ловов" начат!"

The «first F-16» has arrived in Ukraine from the Netherlands!

The countdown to big falconry has begun!

Welcome to Ukraine's capital, dear Kajsa Ollongren @DefensieMin ! pic.twitter.com/FbApui55b8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 22, 2023

Как сообщили в Минобороны, во время встречи в Киеве Оллонгрен и Резников обсудили ситуацию на фронте и военную поддержку Украины.

Нидерланды уже выделили около двух миллиардов евро на военную и военно-техническую помощь Украине.

"Мы уже помогаем со специальным оборудованием для разминирования и постараемся эту помощь расширять в дальнейшем. Есть решение, чтобы предоставить около тысячи переносных зарядов для дистанционного разминирования, которые могут проделывать проходы в инженерных заграждениях", – рассказала Оллонгрен.

В контексте F-16 министр обороны Нидерландов отметила, что обучение украинских летчиков планируется начать в Румынии.

Дания, а также Нидерланды на выходных объявили о решении передать Киеву истребители после завершения обучения.

Дания поставит Украине 19 истребителей F-16 и доставит первые шесть самолетов до Нового года. Нидерланды, которые имеют 42 F-16, еще не решили, сколько самолетов передадут Украине.

Накануне также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединится Греция.