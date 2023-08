Министр обороны Нидерландов привезла в Украину "первый F-16"

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен посетила Украину и вручила украинскому коллеге Алексею Резникову модель истребителя F-16.

Об этом сам Резников сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

Фото с нидерландской коллегой и моделью истребителя министр подписал так: "Первый F-16" прибыл в Украину из Нидерландов! Отсчет до больших "соколиных ловов" начат!"

The «first F-16» has arrived in Ukraine from the Netherlands!

The countdown to big falconry has begun!

Welcome to Ukraine's capital, dear Kajsa Ollongren @DefensieMin ! pic.twitter.com/FbApui55b8