Жителей города в Польше напугали звуки взрывов, когда F-16 пересекли звуковой барьер

Власти польского города Радом обратятся к военным и Министерству обороны за объяснениями в связи с тренировочными полетами самолетов F-16 накануне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Жители города были встревожены звуками двух мощных взрывов. По тревоге были подняты городские службы. Оказалось, что это был результат пересечения звукового барьера парой истребителей.

Власти Радома требуют объяснений, поскольку военные не предупредили жителей об учениях. Люди вызвали полицию и пожарных.

Заместитель мэра Радома Матеуш Тычинский отметил, что он не требует информации о таких полетах в боевой ситуации.

"С другой стороны, если это учебный полет, мы бы ожидали, что жители города будут предупреждены. Мы знаем, какое сейчас время. Мы знаем, что звук взрывов в небе вряд ли ассоциируется с безопасностью", – добавил Тычинский.

Капитан Ева Злотницкая из Оперативного командования Вооруженных сил сообщила, что это был обычный запланированный полет. Однако она пояснила, что военные проводят много таких операций ежедневно, и обо всем сообщить невозможно.

"Взрыв – это обычная рутина. Я тоже живу в районе, где этот грохот достаточно слышно. Надо иногда набраться терпения и позволить нашим военным тренироваться", – призвала Злотницкая.

Во вторник после 18.30 на горячую линию RMF FM поступило несколько сообщений о двух громких взрывах в районе Радома.

Шум был слышен в радиусе более 70 километров к западу и востоку от Радома.

"МВД должно проинформировать жителей через СМИ, потому что в нашем селе полсела вышло на улицу, была паника. Это был один большой взрыв. Я был дома, и дом затрясся", – отметил житель гмины Черневице возле Радома.

В понедельник польский министр обороны Мариуш Блащак сообщал, что более шести тысяч женщин прошли армейский курс по самообороне.

Напомним, 15 августа в Варшаве ко Дню Войска Польского состоялся масштабный военный парад – крупнейший после завершения холодной войны в прошлом веке.

Полномасштабное вторжение России в Украину сделало укрепление вооруженных сил приоритетом для польских властей. Они пообещали удвоить численность армии до 300 тысяч военнослужащих и потратить около 4% нынешнего ВВП на оборону.