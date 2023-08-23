У Польщі в ДТП потрапив автобус з молдованами, швидка з постраждалими теж зазнала аварії
Середа, 23 серпня 2023, 13:05
П'ятеро людей отримали поранення внаслідок ДТП у Мазовецькому воєводстві Польщі – автобус, в якому їхало 10 осіб, перекинувся на дах на швидкісній трасі S17 поблизу Гарволіна.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Автобус перекинувся після зіткнення з вантажівкою. Автобусом подорожували громадяни Молдови, а вантажівкою керував українець.
Аварія сталася на трасі в напрямку Варшави, її перекрили.
Медична допомога знадобилася п'яти людям, які подорожували автобусом.
Однак карета швидкої допомоги, яка перевозила двох поранених з молдовського автобуса, пізніше теж зазнала аварії. Швидка їхала зі світловими та звуковими сигналами, коли сталося зіткнення з легковим автомобілем.
Сила удару була настільки великою, що машина швидкої допомоги перекинулася на бік.
Внаслідок зіткнення вдруге постраждали пацієнти в той час, як екіпаж швидкої допомоги, що складався з трьох осіб, відбувся лише забоями.
Нагадаємо, рано вранці в понеділок у районі Соргун центральнотурецького муніципалітету Йозгат пасажирський автобус потрапив у ДТП, внаслідок чого загинули 12 осіб, ще 19 осіб отримали травми.
Минулого тижня у Вірменії на трасі Гюмрі-Ладжик сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса і вантажівки, внаслідок якої загинули 11 осіб.