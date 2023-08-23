В Польше в ДТП попал автобус с молдаванами, скорая с пострадавшими тоже потерпела аварию

Пять человек получили ранения в результате ДТП в Мазовецком воеводстве Польши – автобус, в котором ехало 10 человек, перевернулся на крышу на скоростной трассе S17 вблизи Гарволина после столкновения с грузовиком.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Автобус перевернулся после столкновения с грузовиком. В автобусе ехали граждане Молдовы, а грузовиком управлял украинец.

Автобус с молдаванами попал в ДТП, фото Мазовецкой полиции

Авария произошла на трассе в направлении Варшавы, ее перекрыли.

Медицинская помощь понадобилась пяти пассажирам автобуса.

Однако машина скорой помощи, которая перевозила двух раненых из молдовского автобуса, позже тоже потерпела аварию. Скорая ехала со световыми и звуковыми сигналами, когда произошло столкновение с легковым автомобилем.

Скорая перевозила пострадавших в ДТП с молдовским автобусом

Сила удара была настолько большой, что машина скорой помощи перевернулась на бок.

В результате столкновения во второй раз пострадали пациенты, в то время как экипаж скорой помощи, состоявший из трех человек, отделался ушибами.

Напомним, рано утром в понедельник в районе Соргун центральнотурецкого муниципалитета Йозгат пассажирский автобус попал в ДТП, в результате чего погибли 12 человек, еще 19 получили травмы.

На прошлой неделе в Армении на трассе Гюмри-Ладжик произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в результате которого погибли 11 человек.