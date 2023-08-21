У Туреччині в ДТП з автобусом загинули 12 людей

Рано вранці в понеділок у районі Соргун центральнотурецького муніципалітету Йозгат пасажирський автобус потрапив у ДТП, внаслідок чого загинули 12 осіб, ще 19 осіб отримали травми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Автобус прямував з Сіваса до Стамбула, коли водій втратив кермування біля перехрестя Мюкремін на трасі Сівас-Йозгат. Автобус виїхав на зустрічну смугу і впав за відбійник, забравши життя людей і завдавши значних руйнувань.

фото агентства Anadolu

На місце ДТП негайно спрямували групи швидкого реагування, включаючи медиків, поліцію, жандармерію і співробітників Управління з питань надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих (AFAD).

За попередніми даними, 11 осіб загинули на місці події, ще одного пораненого, незважаючи на медичне втручання в найближчій лікарні, врятувати не вдалося. З 19 постраждалих пасажирів, яких доставили до медичних закладів у районах Йозгат і Соргун, один залишається у критичному стані.

Губернатор Йозгату Мехмет Алі Озкан висловив співчуття і наголосив на всебічній підтримці, яку надають різні органи влади.

"Це прикрий інцидент. Наші спеціальні команди поліції, жандармерії, AFAD і губернаторів районів перебувають на місці і надають повну підтримку. Ми з повагою забрали тіла загиблих пасажирів і доставили поранених до місцевих лікарень для надання негайної допомоги. Хоча попередні висновки вказують на недбалість як основну причину, ми віримо, що подальші розслідування внесуть ясність", – сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня у Вірменії на трасі Гюмрі-Ладжик сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса і вантажівки, внаслідок якої загинули 11 осіб.

Перед цим в Австрії сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом, у якому перебували українці. Внаслідок аварії загинули четверо осіб.