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Німеччина вперше передала Україні ракети до ЗРК Patriot

Четвер, 24 серпня 2023, 17:09

У переліку військового обладнання, яке Німеччина передала Україні за останній тиждень, уперше згадуються ракети до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Це випливає зі списку на сайті німецького уряду, оновленого в четвер, пише "Європейська правда".

Зазначається, що за останній тиждень Україна отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot, а також вісім систем для виявлення безпілотників, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 ваговозів Zetros і 510 тисяч патронів до вогнепальної зброї.

Також оновився й перелік німецького озброєння, яке заплановане до передання Україні.

Там тепер уперше згадуються 90 систем виявлення безпілотних літальних апаратів, додатковий 31 мільйон патронів до вогнепальної зброї, а також збільшена кількість ваговозів Zetros, які готуються до відправлення, з 52 до 94.

На початку серпня німецький уряд прозвітував, що передав Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього у квітні 2023 року. До складу одного комплексу входять радар, командний пункт і до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.

Крім того, Україна також отримала ще один комплекс Patriot від США та додаткові пускові установки від Нідерландів.

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