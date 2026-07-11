Ейфелева вежа та Лувр скоротили графік на тлі спеки

Найвідоміші пам’ятки та музеї Парижа на кілька днів перейдуть на скорочений графік роботи у зв’язку з екстремальними температурами.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

11 липня в адміністрації Ейфелевої вежі оголосили, що у зв’язку із вкрай спекотною погодою у французькій столиці об’єкт зачиниться для відвідувачів з 16 години, тоді як зазвичай приймає туристів до після опівночі.

Такий режим роботи триватиме також у неділю.

Подібні заходи запровадили всесвітньо відомий музей мистецтв Лувр та музей д’Орсе – перший найближчими днями, до понеділка включно, зачинятиме двері о 16 годині, другий – о 17 годині до середи.

Як відомо, цими вихідними у Франції почався піковий період нової хвилі спеки. У неділю місцями у найспекотніші години доби очікують понад 40-42°C.

Уряд активував екстрений план через нову хвилю спеки, а президент Емманюель Макрон закликав бути особливо обережними з вогнем на тлі підвищеної пожежної небезпеки.

Раніше оголосили, що з останньою хвилею спеки наприкінці червня у Франції можуть бути пов’язані понад 2000 "надлишкових" смертей; не виключено, що ця цифра зросте після надходження повних даних.