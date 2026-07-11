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У румунських Карпатах зірвалася група скелелазів, одна жінка загинула

Новини — Субота, 11 липня 2026, 19:11 — Марія Ємець

У румунських Карпатах внаслідок нещасного випадку травмувалися троє альпіністів-скелелазів, одна жінка з групи загинула. 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У суботу Департамент з надзвичайних ситуацій повідомив про нещасний випадок у гірському масиві Бучеджі в районі містечка Буштень. Четверо скелелазів під час підйому зірвалися з 10-метрової висоти через обрив тросу.

Інцидент стався у важкодоступній місцевості, де полюбляють практикуватися скелелази.

Для надання допомоги постраждалим залучили гірські рятувальні служби, у тому числі гелікоптери. Одна жінка з групи померла на місці, інших трьох у свідомому стані евакуювали до Буштеня. 

Префект міста Прахова Даніель Нікодім у коментарях ЗМІ повідомив, що з групою був інструктор, який після інциденту надав першу допомогу і сповістив рятувальні служби. 

Наприкінці червня у німецькій Баварії загинув 19-річний альпініст

Також у червні на Монблані рятували двох польських альпіністів, які потрапили під удар блискавки. 

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