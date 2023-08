Пожар на востоке Греции стал худшим в истории всего ЕС

Пожар в районе греческого города Александруполис стал худшим пожаром в истории Евросоюза.

Об этом заявил еврокомиссар по реагированию на кризисные ситуации Янез Ленарчич, пишет "Европейская правда".

"Пожары в районе греческого Александруполиса, от которых выгорели уже 73 тысячи гектаров, стали крупнейшими лесными пожарами, с которыми когда-либо сталкивался ЕС", – отметил Ленарчич.

🚨 With more than 73,000 ha burnt, the fires in #Alexandroupolis🇬🇷🔥 are now the largest #wildfires on record the EU has faced.



We must continue strengthening national & collective prevention and preparedness efforts in view of more brutal fire seasons.