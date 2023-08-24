Пожар на востоке Греции стал худшим в истории всего ЕС

Пожар в районе греческого города Александруполис стал худшим пожаром в истории Евросоюза.

Об этом заявил еврокомиссар по реагированию на кризисные ситуации Янез Ленарчич, пишет "Европейская правда".

"Пожары в районе греческого Александруполиса, от которых выгорели уже 73 тысячи гектаров, стали крупнейшими лесными пожарами, с которыми когда-либо сталкивался ЕС", – отметил Ленарчич.

🚨 With more than 73,000 ha burnt, the fires in #Alexandroupolis🇬🇷🔥 are now the largest #wildfires on record the EU has faced.



We must continue strengthening national & collective prevention and preparedness efforts in view of more brutal fire seasons.#ClimateCrisis pic.twitter.com/v6cy68Rnpi — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) August 24, 2023

Он добавил, что Евросоюзу следует усиливать совместные меры предотвращения лесных пожаров и подготовки к ним, поскольку последующие годы могут оказаться более сложными.

Напомним, с выходных Греция борется сразу со многими лесными пожарами, из них самый большой – в районе Александруполиса. В национальном парке Дадия, расположенном в регионе Еврос вблизи границы Греции с Турцией, было найдено 18 обгоревших тел. Вероятно, это были мигранты, которые незаконно попали в страну, но оказались в зоне лесных пожаров.

Из-за пожаров власти приказали эвакуировать тысячи жителей в пригороде Афин.

На подмогу греческим пожарным отправились команды из Румынии, Германии, Швеции, Хорватии, Чехии.

Четырех человек арестовали по подозрениям в небрежном обращении с огнем или умышленных поджогах.