Пожежі у Греції: в лісі поблизу кордону з Туреччиною знайшли 18 обгорілих тіл

В Греції у національному парку Дадія, розташованому в регіоні Еврос поблизу кордону з Туреччиною поблизу кордону з Туреччиною, було знайдено 18 обгорілих тіл.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

Ліс, який постраждав від пожеж і минулого року, горить з учорашнього дня.

"18 обвуглених тіл були виявлені біля лісу Дадія, згідно з інформацією, наданою цивільним захистом. Розслідується можливість того, що це люди, які нелегально в'їхали в нашу країну", – сказав представник пожежної служби Янніс Артофіос.

Станом на вчора було розіслано 112 повідомлень про евакуацію на більшій території регіону. Повідомлення також передаються на мобільні телефони з іноземних мереж в цьому районі.

Грецька поліція вже спрямувала на місце події команду для ідентифікації жертв трагедії.

Також проводяться слідчі дії в районі пожежі.

Раніше повідомлялося, що у Греції налічується вже сім осередків лісових пожеж, останній з яких додався вранці у вівторок; через пожежу евакуювали пацієнтів міської лікарні Александруполіса.

Нагадаємо, у понеділок на підмогу грецьким вогнеборцям вирушила команда пожежників з Румунії.

У вівторок у Єврокомісії оголосили, що додаткова допомога прямує також з Німеччини, Швеції, Хорватії, Чехії.