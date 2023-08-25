СМИ: Греция расторгнет контракт на обслуживание российских ЗРК и передаст их Украине

Греческое правительство решило отменить действие контракта с РФ на обслуживание зенитно-ракетных систем комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ, состоящих на вооружении армии страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Pronews.gr, ссылаясь на "сверхсекретный документ", который просочился из парламента.

Как утверждает издание, в нем говорится о том, что Афины больше не будут закупать запчасти и комплектующие для ЗРК Тор-М1 и Оса-АКМ.

Из-за этого указанные комплексы могут вскоре снять с вооружения, поскольку имеющихся запчастей хватит лишь на несколько месяцев вследствие их небольшого количества и отказа правительства выполнять действующий контракт.

Всего на вооружении греческой армии и ВВС находится 21 самоходный ЗРК Тор-М1 и 38 самоходных комплексов Оса-АКМ с максимальной дальностью стрельбы 10-12 км.

Контракт на дальнейшую поддержку систем в последующие годы составляет более 102 млн евро. В материале утверждается, что "скорее всего" эти ЗРК передадут Украине через третьи страны, а принятое решение является "чисто политическим".

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Афинах подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Также стало известно, что Греция присоединится к обучению украинцев на F-16.