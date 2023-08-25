Швеція та Фінляндія започатковують щорічні спільні засідання урядів

Прем’єр-міністри Швеції та Фінляндії Ульф Крістерссон і Петтері Орпо в п’ятницю оголосили про започаткування нового формату двосторонньої співпраці – щорічних спільних засідань урядів країн.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Yle, про це стало відомо під час візиту фінського прем'єра до Швеції.

Після завершення переговорів прем’єрів Швеції та Фінляндії в літній резиденції голови шведського уряду в Харпсунді, Крістерссон заявив, що домовився з Орпо поглибити двосторонню співпрацю та започаткувати нову традицію.

"Сьогодні я можу оголосити, що уряди Швеції та Фінляндії щорічно збиратимуться на спільне засідання – так само, як це роблять уряди Франції та Німеччини", – заявив шведський прем’єр.

Наступна така зустріч відбудеться у Швеції наступного року. До цього часу уряди у Гельсінкі та Стокгольмі зустрічалися лише один раз, у 2009 році, щоб відзначити 200-ту річницю відокремлення Фінляндії від Швеції.

Серед інших тем переговорів Крістерссона й Орпо були вступ їхніх країн до Північноатлантичного альянсу та підтримка України на тлі повномасштабної військової агресії Росії.

Як відомо, Фінляндія і Швеція – останні країни, які подали заявки на членство в НАТО. Фінляндія вступила до Альянсу у квітні, а Швеція, як очікують, має шанс зробити це до кінця року.

Раніше повідомлялося, що фіни розділилися в думках щодо розміщення постійних баз НАТО на своїй території та виступають проти присутності ядерної зброї у країні.