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На півночі Італії потрапив у ДТП автобус з українськими туристами: багато постраждалих

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Субота, 26 серпня 2023, 12:30

На півночі Італії зіткнувся з фурою автобус з десятками українських туристів, з них 15 постраждали.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався увечері близько 20:00 на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста, в районі міста Латізана. Автобус з близько 30 українськими туристами, які мали повертатися додому, зіткнувся із польською фурою з фруктами й овочами. 

Більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько десятка допомагали визволяти рятувальники.

За останньою інформацією від місцевих органів влади, постраждали 15 осіб, з яких семеро – діти. Одну жінку і двох неповнолітніх у серйозному стані евакуювали гелікоптерами до лікарень в Удіне і Трієст. 

Ще 27 людей не постраждали. Після огляду на місці медичним персоналом їх забрали до приміщення муніципального офісу служби цивільного захисту регіону Фріулі-Венеція-Джулія для прихистку на ніч і подальшого надання допомоги. 

Нагадаємо, раніше цього тижня у Польщі потрапив в аварію автобус із громадянами Молдови.

В середині серпня в Австрії розбився мікроавтобус з українцями, четверо людей загинули. 

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