В Австрії в ДТП розбився мікроавтобус з українцями, четверо загиблих
Неділя, 13 серпня 2023, 08:18
Чотири людини, у тому числі двоє дітей, загинули в результаті аварії мікроавтобуса з польськими номерами в Австрії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Трагічна аварія сталася близько 7 ранку в суботу – за повідомленнями місцевих ЗМІ – між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня.
Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.
Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на кілька секунд заснув.
Внаслідок інциденту загинуло четверо людей – двоє дорослих і двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей.
У машині їхала ще одна дитина – вона отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів отримали більш легкі травми.
"Ми вже можемо підтвердити інформацію, встановлену з австрійською поліцією, що це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було", – повідомив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський.
"Наші консульські служби були в контакті з австрійською поліцією з самого ранку. Як тільки було встановлено, що жертви були громадянами України, ми негайно передали цю інформацію українському посольству", – додав Яблонський.
За словами речника Червоного Хреста, у рятувальній операції брали участь п'ять рятувальних автомобілів, три карети швидкої допомоги та гелікоптер.
Нагадаємо, близько 20 осіб постраждали внаслідок зіткнення пасажирського потяга і вантажівки на залізничному переїзді під польською столицею Варшавою.