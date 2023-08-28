Глави МЗС Австрії та України спільно пояснили, чому "перемир'я" з РФ неможливе

Міністри закордонних справ Австрії та України разом пояснили, чому нейтралітет Австрії не є перешкодою для її чіткої позиції щодо війни Росії проти України, а "швидке перемир’я" з Кремлем неможливе.

Як повідомляє "Європейська правда", спільна стаття міністрів Александра Шалленберга і Дмитра Кулеби вийшла у Die Presse.

Міністри зауважують, що напад Росії на Україну – один з небагатьох прикладів "чорно-білої" ситуації у міжнародній політиці, коли очевидно, яка зі сторін є правою, оскільки реальним мотивом Кремля є імперські прагнення.

"Дехто досі запитує, чому Австрія має займати чітку позицію щодо агресивної війни Росії. Відповідь проста: тому що на кону також безпека самої Австрії і заснований на правилах міжнародний порядок, де діє принцип pacta sunt servanda ("угод слід дотримуватися". – Ред.)", – зазначають міністри.

Вони зазначають, що нейтралітет Австрії не є перешкодою для чіткої позиції, зокрема, згадуючи, як Відень рішуче засудив придушення Радянським союзом угорського повстання у 1956 році.

Міністри також акцентували, що забезпечити "швидкий мир" у цій війні неможливо, хоч би як усі прагнули миру.

"Якщо припинення вогню означало би де-факто визнання насильницького загарбання територій, "замороження" несправедливої ситуації – миру не буде. Це лише підсилило б апетити Кремля до нових завоювань і стало би стимулом для нової агресії. А з позиції України це виглядало б як капітуляція, яка унеможливлює її виживання як незалежної і вільної країни. Ті, хто закликає до негайного миру, можуть діяти з кращих намірів, але фактично підігрують Росії. Тому що мир і замирювання – це не синоніми", – наголошують Кулеба і Шалленберг.

Австрійський міністр зазначає, що Австрія підтримує запропоновану Києвом "формулу миру".

Міністри додають, що у підсумку сталий мир можливо буде забезпечити лише за столом переговорів.

"Наша спільна мета залишається незмінною: відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів і незалежність України. До того часу Австрія продовжить непохитно підтримувати українців. Стільки, скільки буде потрібно", – підсумовують вони.

Нагадаємо, Австрія разом із нейтральною Швейцарією приєднались до європейської ініціативи ППО "Небесний щит".