Главы МИД Австрии и Украины совместно объяснили, почему "перемирие" с РФ невозможно

Министры иностранных дел Австрии и Украины вместе объяснили, почему нейтралитет Австрии не является препятствием для ее четкой позиции в отношении войны России против Украины, а "быстрое перемирие" с Кремлем невозможно.

Как сообщает "Европейская правда", совместная статья Александра Шалленберга и Дмитрия Кулебы вышла в Die Presse.

Министры отмечают, что нападение России на Украину – один из немногих примеров "черно-белой" ситуации в международной политике, когда очевидно, какая из сторон права, поскольку реальным мотивом Кремля являются имперские стремления.

"Некоторые до сих пор спрашивают, почему Австрия должна занимать четкую позицию в отношении агрессивной войны России. Ответ прост: потому что на кону также безопасность самой Австрии и основанный на правилах международный порядок, где действует принцип pacta sunt servanda ("соглашений следует придерживаться". – Ред.)", – отмечают министры.

Они отмечают, что нейтралитет Австрии не является препятствием для четкой позиции, в частности, вспоминая, как Вена решительно осудила подавление СССР венгерского восстания в 1956 году.

Министры также акцентировали на том, что обеспечить "быстрый мир" в этой войне невозможно, как бы все ни стремились к миру.

"Если прекращение огня будет означать де-факто признание насильственного захвата территорий, "замораживание" несправедливой ситуации – мира не будет. Это лишь усилило бы аппетиты Кремля к новым завоеваниям и стало бы стимулом для новой агрессии. А с позиции Украины это выглядело бы как капитуляция, которая делает невозможным ее выживание как независимой и свободной страны. Те, кто призывает к немедленному миру, могут действовать из лучших побуждений, но фактически подыгрывают России. Потому что мир и замирение – это не синонимы", – отмечают Кулеба и Шалленберг.

Австрийский министр отмечает, что Австрия поддерживает предложенную Киевом "формулу мира".

Министры добавляют, что в итоге устойчивый мир возможно будет обеспечить только за столом переговоров.

"Наша общая цель остается неизменной: восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ и независимость Украины. До тех пор Австрия продолжит непоколебимо поддерживать украинцев. Столько, сколько потребуется", – заключают они.

Напомним, Австрия вместе с нейтральной Швейцарией присоединились к европейской инициативе ПВО "Небесный щит".