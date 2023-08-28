Киев ожидает адекватной реакции ЕС в случае односторонних ограничений экспорта агропродукции

В Офисе президента Украины ожидают быструю и адекватную реакцию Еврокомиссии в случае продолжения отдельным странами после 15 сентября односторонних ограничений на экспорт украинской агропродукции.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя ОПУ Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

"Если после 15 сентября отдельные государства-члены ЕС таки введут в одностороннем порядке решение об ограничении торговли Украины с ЕС, будем ожидать быструю и адекватную реакцию Еврокомиссии, в частности в правовой плоскости, в отношении таких государств", – сказал Жовква.

Он подчеркнул, что принципы Единого рынка ЕС и положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС нарушать нельзя ни при каких обстоятельствах.

Также, по его словам, "в случае, если сторона ЕК пойдет на нарушение Соглашения об ассоциации, в частности соответствующих положений относительно углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, Украина оставляет за собой выбор юридических механизмов, каким образом на это реагировать".

Жовква напомнил о встрече президента Украины и главы Еврокомиссии на прошлой неделе в Афинах.

"Это была очень важная встреча. Президент Украины очень четко сказал госпоже президентке о том, что мы помним, что решение Еврокомиссии об ограничении украинского экспорта действует до 15 сентября. И после этого оно не будет действовать", – сказал он.

"Госпожа президент еще раз подтвердила, что ее позиция не изменилась. Мы уверены, что ни одно давление ни одной страны-члена ЕС не повлечет нарушения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", – сказал Жовква.

25 августа польский министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что пять стран ЕС договорились требовать продления запрета на импорт зерна из Украины.

Зато Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта.