Що відомо про нового проросійського кандидата у президенти США

Однією з найбільших несподіванок президентської кампанії у США став 38-річний Вівек Рамасвамі.

Не виключено, що саме він, а не губернатор Флориди Рон Десантіс конкуруватиме з Трампом за номінацію.

Це важливо й для України з огляду на те, що нинішні погляди Рамасвамі на повномасштабне вторгнення Росії нічим не кращі за Трампові.

Докладніше – у цікавій статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Рамасвамі замість Трампа: головне про антиукраїнського кандидата, що набирає популярність у США.

Наймолодший претендент на президентську номінацію від Республіканської партії народився в місті Цинциннаті у штаті Огайо в сім’ї іммігрантів з Індії.

У Гарварді він вивчає біологію і вступає до університетського політичного клубу та зрештою стає його президентом.

Про себе він тоді заявляє як про прихильника лібертаріанства — теорії про непотрібність держави як інституту й максимізації приватної ініціативи.

Після Гарварду майбутній політик вступає до Єльської школи права. І ще до її завершення у 2011-му заробляє близько 15 мільйонів доларів на інвестиціях у фінансовому секторі й біотехнологіях.

Цей досвід наштовхнув його на ідею заробітку — придбання патентів на потенційно проривні ліки, які ще розробляються або проходять клінічні випробування.

Загалом статки бізнесмена журнал Forbes оцінює у $630 млн.

Рішення поборотися за найвищу посаду у США Рамасвамі ухвалив настільки несподівано, що про нього не знав ніхто з його співробітників.

Як уже зазначалось, він позиціонує себе як лібертаріанця, і у 2004 році, коли вперше голосував на президентських виборах у США, підтримав кандидата від цієї партії.

Наступного разу він віддав свій голос аж у 2020-му, за Дональда Трампа.

Десь у цей період Рамасвамі стає тим, ким позиціонує себе і зараз — "антилівацьким" (anti-woke) кандидатом.

Власне, перша книга Вівека Рамасвамі, яка вийшла у 2021 році та стала бестселером, має промовисту назву — "Корпорація ліваків" (Woke, Inc). Ця книга стала трампліном для впізнаваності Рамасвамі.

Цікаво, що конкурент Трампа серед республіканців — Рон Десантіс — так само будує свою кампанію довкола боротьби з "лівацтвом". Тож, дехто і сприймає Вівека Рамасвамі як спробу Трампа — як видається, вдалу — позбутися популярного конкурента, який нині безнадійно відстав в опитуваннях.

Так, наразі рейтинг Вівека Рамасвамі вимірюється однозначним числом, коливаючись у районі 6%. А після однозначно вдалого виступу на перших дебатах кандидатів на президентську номінацію від Республіканської партії минулого тижня не виключено, що Рамасвамі цілком здатен змістити з другого місця й Рона Десантіса.

Ну і сам Трамп — який має особистий конфлікт із Десантісом — вітає Рамасвамі з "найкращим" виступом на дебатах, де Рамасвамі назвав Трампа "найкращим президентом XXI століття".

Політична програма Рамасвамі багато в чому нагадує Трампа. Та для нас важливіші його погляди на повномасштабну війну Росії проти України — і так, вони мало чим відрізняються від Трампових. Ба більше — подекуди звучать набагато радикальніше.

Тут — класичний набір штампів республіканців-трампістів: і порівняння з Афганістаном, і перебільшення військової допомоги, і, зрештою, віра в можливість "домовитися" з Росією.

На жаль, цей сентимент набуває все більшої популярності в Республіканській партії, прихильники якої дедалі більше сумніваються в необхідності підтримувати Україну.

Докладніше – у матеріалі Олега Павлюка Рамасвамі замість Трампа: головне про антиукраїнського кандидата, що набирає популярність у США.