Что известно о новом пророссийском кандидате в президенты США
Вторник, 29 августа 2023, 12:30
Одной из самых больших неожиданностей президентской кампании в США стал 38-летний Вивек Рамасвами.
Не исключено, что именно он, а не губернатор Флориды Рон Десантис будет конкурировать с Трампом за номинацию.
Это важно и для Украины ввиду того, что нынешние взгляды Рамасвами на полномасштабное вторжение России ничем не лучше Трампа.
Подробнее – в интересной статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Рамасвами вместо Трампа: главное об антиукраинском кандидате, который набирает популярность в США.
Самый молодой претендент на президентскую номинацию от Республиканской партии родился в городе Цинциннати в штате Огайо в семье иммигрантов из Индии.
В Гарварде он изучает биологию и вступает в университетский политический клуб и в конце концов становится его президентом.
О себе он тогда заявляет как о стороннике либертарианства – теории о ненужности государства как института и максимизации частной инициативы.
После Гарварда будущий политик поступает в Йельскую школу права. И еще до ее завершения в 2011-м зарабатывает около 15 миллионов долларов на инвестициях в финансовом секторе и биотехнологиях.
Этот опыт натолкнул его на идею заработка – приобретение патентов на потенциально прорывные лекарства, которые еще разрабатываются или проходят клинические испытания.
В целом состояние бизнесмена журнал Forbes оценивает в $630 млн.
Решение побороться за высший пост в США Рамасвами принял настолько неожиданно, что о нем не знал никто из его сотрудников.
Как уже отмечалось, он позиционирует себя как либертарианца, и в 2004 году, когда впервые голосовал на президентских выборах в США, поддержал кандидата от этой партии.
В следующий раз он отдал свой голос только в 2020-м, за Дональда Трампа.
Где-то в этот период Рамасвами становится тем, кем позиционирует себя и сейчас – "антиливацким" (anti-woke) кандидатом.
Собственно, первая книга Вивека Рамасвами, которая вышла в 2021 году и стала бестселлером, имеет красноречивое название – "Корпорация леваков" (Woke, Inc). Эта книга стала трамплином для узнаваемости Рамасвами.
Интересно, что конкурент Трампа среди республиканцев – Рон Десантис – так же строит свою кампанию вокруг борьбы с "левачеством". Поэтому, некоторые и воспринимают Вивека Рамасвами как попытку Трампа – как представляется, удачную – избавиться от популярного конкурента, который сейчас безнадежно отстал в опросах.
Так, сейчас рейтинг Вивека Рамасвами измеряется однозначным числом, колеблясь в районе 6%. А после однозначно удачного выступления на первых дебатах кандидатов на президентскую номинацию от Республиканской партии на прошлой неделе не исключено, что Рамасвами вполне способен сместить со второго места и Рона Десантиса.
Ну и сам Трамп – который имеет личный конфликт с Десантисом – поздравляет Рамасвами с "лучшим" выступлением на дебатах, где Рамасвами назвал Трампа "лучшим президентом XXI века".
Политическая программа Рамасвами во многом напоминает Трампа. Но для нас важнее его взгляды на полномасштабную войну России против Украины – и да, они мало чем отличаются от Трамповых. Более того – кое-где звучат гораздо радикальнее.
Здесь – классический набор штампов республиканцев-трампистов: и сравнение с Афганистаном, и преувеличение военной помощи (там и близко нет нескольких сотен миллиардов долларов, даже если собрать всю помощь всех союзников Украины), и, наконец, вера в возможность "договориться" с Россией.
К сожалению, этот сентимент приобретает все большую популярность в Республиканской партии, сторонники которой все больше сомневаются в необходимости поддерживать Украину.
Подробнее – в материале Олега Павлюка Рамасвами вместо Трампа: главное об антиукраинском кандидате, который набирает популярность в США.