Что известно о новом пророссийском кандидате в президенты США

Одной из самых больших неожиданностей президентской кампании в США стал 38-летний Вивек Рамасвами.

Не исключено, что именно он, а не губернатор Флориды Рон Десантис будет конкурировать с Трампом за номинацию.

Это важно и для Украины ввиду того, что нынешние взгляды Рамасвами на полномасштабное вторжение России ничем не лучше Трампа.

Подробнее – в интересной статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Рамасвами вместо Трампа: главное об антиукраинском кандидате, который набирает популярность в США.

Самый молодой претендент на президентскую номинацию от Республиканской партии родился в городе Цинциннати в штате Огайо в семье иммигрантов из Индии.

В Гарварде он изучает биологию и вступает в университетский политический клуб и в конце концов становится его президентом.

О себе он тогда заявляет как о стороннике либертарианства – теории о ненужности государства как института и максимизации частной инициативы.

После Гарварда будущий политик поступает в Йельскую школу права. И еще до ее завершения в 2011-м зарабатывает около 15 миллионов долларов на инвестициях в финансовом секторе и биотехнологиях.

Этот опыт натолкнул его на идею заработка – приобретение патентов на потенциально прорывные лекарства, которые еще разрабатываются или проходят клинические испытания.

В целом состояние бизнесмена журнал Forbes оценивает в $630 млн.

Решение побороться за высший пост в США Рамасвами принял настолько неожиданно, что о нем не знал никто из его сотрудников.

Как уже отмечалось, он позиционирует себя как либертарианца, и в 2004 году, когда впервые голосовал на президентских выборах в США, поддержал кандидата от этой партии.

В следующий раз он отдал свой голос только в 2020-м, за Дональда Трампа.

Где-то в этот период Рамасвами становится тем, кем позиционирует себя и сейчас – "антиливацким" (anti-woke) кандидатом.

Собственно, первая книга Вивека Рамасвами, которая вышла в 2021 году и стала бестселлером, имеет красноречивое название – "Корпорация леваков" (Woke, Inc). Эта книга стала трамплином для узнаваемости Рамасвами.

Интересно, что конкурент Трампа среди республиканцев – Рон Десантис – так же строит свою кампанию вокруг борьбы с "левачеством". Поэтому, некоторые и воспринимают Вивека Рамасвами как попытку Трампа – как представляется, удачную – избавиться от популярного конкурента, который сейчас безнадежно отстал в опросах.

Так, сейчас рейтинг Вивека Рамасвами измеряется однозначным числом, колеблясь в районе 6%. А после однозначно удачного выступления на первых дебатах кандидатов на президентскую номинацию от Республиканской партии на прошлой неделе не исключено, что Рамасвами вполне способен сместить со второго места и Рона Десантиса.

Ну и сам Трамп – который имеет личный конфликт с Десантисом – поздравляет Рамасвами с "лучшим" выступлением на дебатах, где Рамасвами назвал Трампа "лучшим президентом XXI века".

Политическая программа Рамасвами во многом напоминает Трампа. Но для нас важнее его взгляды на полномасштабную войну России против Украины – и да, они мало чем отличаются от Трамповых. Более того – кое-где звучат гораздо радикальнее.

Здесь – классический набор штампов республиканцев-трампистов: и сравнение с Афганистаном, и преувеличение военной помощи (там и близко нет нескольких сотен миллиардов долларов, даже если собрать всю помощь всех союзников Украины), и, наконец, вера в возможность "договориться" с Россией.

К сожалению, этот сентимент приобретает все большую популярность в Республиканской партии, сторонники которой все больше сомневаются в необходимости поддерживать Украину.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Рамасвами вместо Трампа: главное об антиукраинском кандидате, который набирает популярность в США.