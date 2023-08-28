Кулеба зустрінеться з главою МЗС Чехії та її послами у Празі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28 серпня проведе переговори зі своїм чеським колегою Яном Ліпавським у Празі.

Про це повідомляє МЗС Чехії, пише "Європейська правда".

Після двосторонньої зустрічі з Ліпавським очільник зовнішньополітичного відомства України виступить перед керівниками чеських посольств в рамках щорічної зустрічі послів.

Кулеба обговорить з Ліпавським подальшу всебічну підтримку України з боку Чехії та широку чесько-українську співпрацю, що включає підготовку "Форуму для України" та парламентського саміту міжнародної Кримської платформи у жовтні 2023 року в Чехії.

Сторони також обговорять підтримку мирного плану Києва на міжнародному рівні та перспективи європейської інтеграції України.

У повідомленні МЗС України йдеться, що у Чехії Кулеба також проведе двосторонні переговори щодо розвитку військово-технічного співробітництва.

Раніше стало відомо, що Чехія домагається, щоб Україна призначила повноцінного посла в Празі через рік після його відсутності.

Нагадаємо, 9 липня 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Перебийноса з посади посла України в Чехії та призначив його заступником міністра закордонних справ.

У МЗС розглядали можливі призначення "політичного посла" України в Чехії. Зокрема, звучало ім'я ексглави Укроборонпрому Юрія Гусева, але згодом від його кандидатури відмовилися.

Про політику призначення послів України читайте у статті ЄвроПравди: "Посли за об'явою". Зеленський призначає топ-дипломатів без досвіду в МЗС: це добре чи погано?