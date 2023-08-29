В Британії хочуть провести перевірку після масштабного збою в авіасполученні

Уряд Великої Британії дав розпорядження провести перевірку у зв'язку з масовими перебоями у польотах після технічного збою у системі управління повітряним рухом.

Про це заявив британський міністр транспорту Марк Гарпер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За його словами, буде проведено незалежне розслідування найгіршого інциденту такого роду за "майже десятиліття".

Очікується, що розслідування триватиме до кінця тижня.

Гарпер повторив, що не вважає цей збій наслідком кібератаки.

Останній понеділок серпня, державний вихідний день у Британії. У цей день багато пасажирів літаками повертаються з відпусток.

"Я знаю, що люди будуть надзвичайно розчаровані збоями, які впливають на них. На щастя, подібні речі трапляються рідко, і сама проблема була вирішена за лічені години, але перебої, вочевидь, тривають і триватимуть ще деякий час", – заявив британський прем’єр Ріші Сунак.

Напередодні Національна служба повітряного руху Британії обмежила рух літаків через технічний збій, внаслідок якого десятки рейсів по всій Європі були затримані або скасовані.

У вівторок найбільший аеропорт Лондона Хітроу повідомив, що працюватиме з перебоями через технічні проблеми.

Марк Гарпер раніше заявляв, що знадобиться кілька днів, щоб вирішити проблему масових перебоїв у польотах після технічного збою у системі управління повітряним рухом.