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У Британії попередили, що збій в авіасполученні триватиме кілька днів

Вівторок, 29 серпня 2023, 12:02

Міністр транспорту Великої Британії Марк Гарпер заявив, що знадобиться кілька днів, щоб вирішити проблему масових перебоїв у польотах після технічного збою у системі управління повітряним рухом.

Заяву британського міністра наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Гарпера, в уряді не вважають, що збій був наслідком кібератаки.

"Я припускаю, що це триватиме ще кілька днів, поки авіакомпанії отримають свої літаки і надаватимуть послуги в нормальному режимі", – сказав він.

Водночас авіакомпанії заявили, що вносять зміни до своїх розкладів, щоб спробувати перевезти якомога більше людей, але деякі літаки та екіпажі були не там, де мали б бути.

Напередодні Національна служба повітряного руху Британії обмежила рух літаків через технічний збій, внаслідок якого десятки рейсів по всій Європі були затримані або скасовані.

У вівторок найбільший аеропорт Лондона Хітроу повідомив, що працюватиме з перебоями через технічні проблеми.

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Велика Британія