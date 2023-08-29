В Британии хотят провести проверку после масштабного сбоя в авиасообщении

Правительство Великобритании дало распоряжение провести проверку в связи с массовыми перебоями в полетах после технического сбоя в системе управления воздушным движением.

Об этом заявил британский министр транспорта Марк Харпер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По его словам, будет проведено независимое расследование худшего инцидента такого рода за "почти десятилетие".

Ожидается, что расследование продлится до конца недели.

Харпер повторил, что не считает этот сбой следствием кибератаки.

Последний понедельник августа, государственный выходной день в Британии. В этот день многие пассажиры самолетами возвращаются из отпусков.

"Я знаю, что люди будут чрезвычайно разочарованы сбоями, которые влияют на них. К счастью, подобные вещи случаются редко, и сама проблема была решена за считанные часы, но перебои, очевидно, продолжаются и будут продолжаться еще некоторое время", – заявил британский премьер Риши Сунак.

Накануне Национальная служба воздушного движения Британии ограничила движение самолетов из-за технического сбоя, в результате которого десятки рейсов по всей Европе были задержаны или отменены.

Во вторник крупнейший аэропорт Лондона Хитроу сообщил, что будет работать с перебоями из-за технических проблем.

Марк Харпер ранее заявлял, что понадобится несколько дней, чтобы решить проблему массовых перебоев в полетах после технического сбоя в системе управления воздушным движением.