Кулеба поговорив зі Столтенбергом про вступ України в НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в телефонній розмові з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорив подальші кроки на шляху України до НАТО.

Про це Кулеба написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови українського МЗС, він зі Столтенбергом обговорив адаптовану Річну національну програму та "початок повноцінної роботи Ради Україна-НАТО".

"Також поінформував генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонної промисловості", – додав міністр.

