Україна отримала високовольтний трансформатор з Ризької ГЕС

Акціонерне товариство Latvenergo передало українській стороні як пожертвування високовольтний трансформатор з Ризької ГЕС, 60 тонн мастила і компресор стисненого повітря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Delfi.

"Україна отримала дуже важливу для неї на цей момент партію – енергетичні системи обладнання, подарованого Latvenergo", – йдеться у повідомленні.

Переданий високовольтний трансформатор фото: delfi

Зокрема, Україні подарували трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовували на Ризькій ГЕС, компресор стисненого повітря GR110 і 60 тонн трансформаторного мастила.

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З доставкою негабаритного вантажу до місця призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Транспортні витрати покрив Євросоюз.

"З постачанням високовольтного трансформатора, мастила і компресора жителям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання і теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе!", – заявив Арніс Кургс, адміністративний директор Latvenergo.

Передачу Україні великого генератора під час візиту до Києва 26 квітня анонсувала глава МЗС Латвії Байба Браже.

Вона також повідомила, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".