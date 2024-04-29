Польська опозиція висунула у єврокомісари колишнього соратника Туска 

Лідер польської консервативної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський висунув Яцека Саріуша-Вольського – багаторічного депутата Європарламенту і суперника нинішнього прем'єр-міністра Дональда Туска за місце в Європейській раді – кандидатом від партії на посаду комісара ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Політсила висунула свого кандидата навіть незважаючи на те, що втратила право номінувати комісарів, оскільки зараз вона перебуває в опозиції. Висувати кандидата у Єврокомісію від Польщі повинен уряд.

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Тим не менш, партія вирішила представити свого кандидата, 75-річного Яцека Саріуша-Вольського, який є членом Європарламенту з моменту вступу Польщі до ЄС у 2004 році.

"У нас є наш кандидат на посаду комісара ЄС, який є… суперкомпетентною людиною з сильним характером і темпераментом", – сказав Качинський про Саріуша-Вольського на з'їзді "ПіС" у Варшаві, де партія розпочала свою кампанію на європейських виборах.

Саріуш-Вольський, один з головних переговірників щодо членства Польщі в ЄС, був членом "Громадянської платформи" Туска до 2017 року, а згодом він став найгучнішим критиком Туска.

На початку 2017 року, щоб не дати Туску продовжити свій термін на посаді президента Європейської ради, уряд "ПіС" висунув Саріуша-Вольського своїм кандидатом на цю посаду. Однак він не отримав підтримки від жодної країни, окрім Польщі, що призвело до того, що Туск залишився на посаді до 2019 року.

Висунувши свою кандидатуру проти Туска на посаду голови Європейської ради, Саріуш-Вольський був виключений з "Громадянської платформи" і втратив посаду заступника лідера Європейської народної партії.

У 2019 році він приєднався до "ПіС" для участі в європейських виборах і успішно виграв мандат депутата Європарламенту.

Минулого місяця Туск дав зрозуміти, що в разі створення посади комісара ЄС з питань оборони в наступному складі Єврокомісії ця посада може бути цікавою для міністра закордонних справ Радослава Сікорського.



