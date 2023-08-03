Дослідження США: РФ примушує українців в окупації до свого громадянства

Російська окупаційна влада примушує українців приймати російське громадянство, а у разі відмови застосовує проти них численні обмеження.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в дослідженні програми Conflict Observatory, яку підтримує Державний департамент США.

Як заявив речник Держдепу Метью Міллер, у звіті детально описана тривожна кампанія з примусу українських мешканців до прийняття російського громадянства.

"Ті, хто відмовляється це зробити, стикаються з обмеженим доступом до державних послуг, працевлаштування та володіння власністю. Це впливає на їхню мобільність, здоров'я та засоби для існування", – зазначив він.

За його словами, батьки, які відмовляються реєструвати своїх дітей для отримання російського громадянства, стикаються з обмеженим доступом до батьківських пільг. Деяким із них погрожують втратою опіки над дітьми та можливою депортацією до РФ.

"Паспортизація також дає привід для подальшого розвитку імперських амбіцій Кремля, нібито для захисту громадян, на яких він претендує за межами своїх кордонів. Це давня тактика, яку Росія застосовує на територіях, окупованих нею в межах міжнародно визнаних кордонів Грузії", – зауважив Міллер.

Він також наголосив, що санкціоноване російською державою залякування не змінить фактів: кожен сантиметр української території є і залишиться Україною, а українці, які живуть під російською окупацією в Україні, є і залишатимуться українськими громадянами.

"Сполучені Штати нагадують Росії про її зобов'язання за міжнародним правом, і ми знову закликаємо російське керівництво припинити цю незаконну війну", – резюмував Міллер.

Раніше британська розвідка повідомляла, що примусова роздача російських паспортів українцям, які опинилися в окупації, є спробою "прив’язувати" ці території до Росії і демонструвати буцімто успіх вторгнення.

МЗС України оцінює, що спрощення Росією процедури виходу з громадянства України та набуття громадянства РФ, свідчить про прагнення Кремля до продовження війни, поглинання території України та про геноцид українського народу.