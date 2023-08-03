Румунія поки не знайшла на своїй території уламків від російських "Шахедів" над Ізмаїлом
Міністерство оборони Румунії поки не підтвердило фактів падіння на території країни уламків від безпілотників, якими РФ атакувала портову інфраструктуру Ізмаїла.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву відомство опублікувало 3 серпня.
У міністерстві зазначили, що взяли до відома інформацію від органів влади громади Чаталкіой, що межує з Україною по Дунаю і розташована навпроти Ізмаїла, про можливе падіння на її території елементів дронів, якими Росія атакувала порт Ізмаїла в ніч на 2 серпня.
Після того на місце прибула команда фахівців Повітряних сил Румунії.
"На цей час не знайдено конкретних елементів, які б підтвердили ці припущення", – зазначили у заяві.
Міноборони Румунії додало, що у контексті останніх подій прямої військової небезпеки для Румунії не виявлено.
"Дрони, які РФ використала у цих протиправних і невиправданих атаках, у жоден момент не порушили повітряний простір Румунії… Міністерство національної оборони підвищило заходи готовності, постійно моніторить ситуацію на суходолі, у морі та в повітряному просторі, як визначено національними планами і планами союзників, та координується зі структурами НАТО задля посилення оборони всього східного флангу і стримання від будь-якої агресії", – зазначає відомство.
Тим часом журналісти Antena 3 CNN побували у селищі Плауру, що розташоване навпроти Ізмаїла. Місцевий мер каже, що "Шахеди" поцілили буквально за 400 метрів, і місцеві мешканці відверто бояться, що безпілотники могли впасти на їхні будинки, проте їхати кудись у безпечніше місце поки не збираються.
Раніше російський повітряний удар на півдні Одещини засудив президент Румунії Клаус Йоганніс.