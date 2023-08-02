Боррель: Путін підживлює перевороти в Африці

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель звинуватив Росію і її президента Путіна у підживленні військових переворотів в Африці.

Про це він написав у своєму блозі, повідомляє "Європейська правда".

Відкидаючи звинувачення у втручанні ЄС в переворот у Нігері, він заявив, що "єдине втручання, про яке ми можемо говорити сьогодні – це військове повалення обраного президента і втручання імперіалістичної Росії, яка хоче використовувати африканські режими як пішаків у своїй глобальній шаховій грі".

За його словами, "Путін підживлює ці державні перевороти своєю брехливою пропагандою і наживається на встановленні військових режимів за допомогою приватних воєнізованих формувань, які грабують багатства регіону".

"Шлях військової диктатури та міжнародної ізоляції може бути лише глухим кутом для країн регіону, як з точки зору їхньої безпеки, так і з точки зору їхнього нагального економічного та соціального розвитку", – наголосив Боррель.

Головний дипломат ЄС вказав на те, що "грандіозні економічні обіцянки Росії ніколи не були виконані, а факти говорять самі за себе, коли мова йде про безпеку: в Малі з приходом групи Вагнера кількість терористичних атак і звірств проти населення зросла в рази".

"Настав час зупинити цей небезпечний дрейф для народів Сахелю і сусідніх країн", – резюмував Боррель.

Напередодні повідомлялося, що Франція поки не забиратиме з Нігера свій військовий контингент після військового перевороту, що відбувся в африканській країні.

У той самий час ЄС вирішив не евакуйовувати весь персонал свого представництва в Нігері після державного перевороту в цій країні, але запропонував своїм працівникам можливість добровільно виїхати.

26 липня стало відомо, що частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Мохамеда Базума, якого схопили і відсторонили від влади. Новим лідером країни оголосили армійського генерала Абдурахмана Тчіані.

Нігер, колишня французька колонія, був партнером Франції і США у сфері безпеки. Ці держави використовували його як базу для боротьби з ісламістським повстанським рухом у регіоні Сахеля в Західній і Центральній Африці.