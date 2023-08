Франция завершила эвакуацию из Нигера, где произошел переворот: забрали более 1000 человек

Франция объявила о завершении эвакуации из Нигера в связи с военным переворотом, всего вывезли более 1000 французов и граждан других стран.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом заявили президент Эмманюэль Макрон и министр обороны Себастьен Лекорню.

Франция вывезла из Нигера 1079 человек, из них 577 – граждан Франции, объявил Лекорню. Из Ниамея в Париж выполнили рейсы пять французских самолетов.

Среди 502 эвакуированных иностранцев – граждане 50 стран, в том числе около полусотни немцев, около 70 граждан Бельгии, Нидерландов, Испании, Португалии, Австрии, Швейцарии, Румынии, Турции.

L’évacuation de nos ressortissants du Niger vient de s’achever. 1 079 français et européens sont désormais en sécurité.



Fier de l’engagement et de l’excellent travail réalisé par l’@EtatMajorFR, l’@Armee_de_lair et @Armees_Gouv en collaboration avec @francediplo @MinColonna. pic.twitter.com/p0KQPLRWdo