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Франция завершила эвакуацию из Нигера, где произошел переворот: забрали более 1000 человек

Четверг, 3 августа 2023, 18:55

Франция объявила о завершении эвакуации из Нигера в связи с военным переворотом, всего вывезли более 1000 французов и граждан других стран.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом заявили президент Эмманюэль Макрон и министр обороны Себастьен Лекорню.

Франция вывезла из Нигера 1079 человек, из них 577 – граждан Франции, объявил Лекорню. Из Ниамея в Париж выполнили рейсы пять французских самолетов.

Среди 502 эвакуированных иностранцев – граждане 50 стран, в том числе около полусотни немцев, около 70 граждан Бельгии, Нидерландов, Испании, Португалии, Австрии, Швейцарии, Румынии, Турции.

Напомним, Франция решила вывозить своих граждан из Нигера 1 августа из-за ухудшения ситуации с безопасностью после государственного переворота, но военный контингент пока оставляет.

ЕС решил не эвакуировать весь персонал своего представительства в Нигере, но предложил сотрудникам возможность добровольно уехать.

США тоже частично эвакуируют посольство.

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