У ЄС невдоволені польським законом про "вплив Росії", який підписав президент

Європейський Союз не змінив своєї позиції щодо закону про розслідування впливу Росії в Польщі, який напередодні підписав президент країни Анджей Дуда, після внесених до нього поправок.

Про це на брифінгу в четвер заявила речниця Єврокомісії Аніта Хіппер, передає кореспондент "Європейської правди".

Представниця Єврокомісії нагадала, що там уже висловлювали свою думку щодо польського закону про розслідування впливу Росії. Зокрема єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс уже говорив, що закон у новій редакції "продовжує викликати серйозні занепокоєння".

"І це викликає також занепокоєння щодо відповідності законодавству ЄС, коли комісія (із вивчення впливу Росії в Польщі. – Ред.) почне працювати і розпочне перевірки", – додала Хіппер.

Нагадаємо, закон передбачає створення комісії, яка аналізуватиме офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік.

Наприкінці липня Сейм Польщі повторно ухвалив закон "Про Державну комісію з розслідування російського впливу", відкинувши вето Сенату і проігнорувавши критику ЄС та Венеційської комісії.

Водночас до нього додали поправку, що до складу комісії не зможуть входити депутати, й скасували заборону на виконання функцій, пов’язаних з розпорядженням бюджетними коштами на період до 10 років.

Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них – передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року.

Колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з цим законом.