В ЕС недовольны польским законом о "влиянии России", который подписал президент

Европейский Союз не изменил своей позиции относительно закона о расследовании влияния России в Польше, который накануне подписал президент страны Анджей Дуда, после внесенных в него поправок.

Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, передает корреспондент "Европейской правды".

Представительница Еврокомиссии напомнила, что там уже высказывали свое мнение относительно польского закона о расследовании влияния России. В частности еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс уже говорил, что закон в новой редакции "продолжает вызывать серьезные опасения".

"И это вызывает также беспокойство относительно соответствия законодательству ЕС, когда комиссия (по изучению влияния России в Польше. – Ред.) начнет работать и начнет проверки", – добавила Хиппер.

Напомним, закон предусматривает создание комиссии, которая будет анализировать официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" и т.д. в период с 2007 по 2022 год.

В конце июля Сейм Польши повторно принял закон "О Государственной комиссии по расследованию российского влияния", отвергнув вето Сената и проигнорировав критику ЕС и Венецианской комиссии.

В то же время в него добавили поправку, что в состав комиссии не смогут входить депутаты, и отменили запрет на выполнение функций, связанных с распоряжением бюджетными средствами на период до 10 лет.

Польская оппозиция, прежде всего партия "Гражданская платформа" и ее лидер Дональд Туск, считают, что инициатива "Права и справедливости" направлена против них – прежде всего в контексте Смоленской авиакатастрофы 2010 года.

Коллегия комиссаров Европейского Союза решила начать производство о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с этим законом.