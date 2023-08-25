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Голова МВС Німеччини: Сподіваюсь, винних у підривах "Північного потоку" знайдуть

П'ятниця, 25 серпня 2023, 19:08

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер сподівається, що слідство у справі про диверсію на російських газогонах "Північні потоки" зможе виявити та притягти до відповідальності причетних.

Про це Фезер розповіла в інтерв’ю виданню Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Я сподіваюся, що генеральний прокурор знайде достатньо доказів, щоб висунути звинувачення злочинцям (у справі "Північних потоків". – Ред.). Ми повинні притягати до відповідальності за такі злочини", – сказала голова німецького МВС.

Вона водночас відмовилась спекулювати щодо того, чи має до диверсії стосунок Україна, про що неодноразово з посиланням на "джерела" писали ЗМІ.

"Розслідування перебуває в руках федерального прокурора. Я можу висловлювати оцінки лише після завершення розслідування", – зазначила Фезер.

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Урядовиця також сказала, що їй "не відомо" про попередження від партнерів Німеччини про ризик диверсії на "Північних потоках" улітку 2022 року.

Як відомо, підрив трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" стався у вересні 2022 року на дні Балтійського моря. Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

У березні в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Водночас наприкінці квітня данські ЗМІ отримали від військових джерел дані, що поблизу "Північних потоків" за чотири дні до вибухів перебувало російське судно СС-750

А у травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.

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Німеччина Північний потік-2