У Німеччині погодили реформу розвідки у відповідь на діяльність шпигунів РФ

Уряд Німеччини погодився реформувати закон, який регулює діяльність Федеральної розвідувальної служби Німеччини – Bundesnachrichtendienst (BND).

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на агенцію DPA повідомляє DW.

Як зазначає агенція, цей крок є відповіддю на діяльність російських шпигунів.

Міністри домовилися щодо протидії шпигунству у лавах BND, дозволивши точкові незалежні перевірки персоналу та автівок і сумок співробітників.

Чиновники також повинні мати можливість перевіряти смартфони співробітників у разі, якщо є підозра, що щось йде не так.

"Проведення перевірок має виявляти можливу шпигунську діяльність інших спецслужб на ранній стадії", – йдеться в проєкті.

Реформу розвідки ще має схвалити парламент Німеччини.

Поява цієї ініціативи пов'язана з арештом співробітника BND за підозрою в шпигунстві на користь Росії у грудні 2022 року.

Згодом заарештували його спільника.

Пізніше німецькі ЗМІ повідомили, що затриманий у грудні шпигун міг передавати Росії секретну інформацію щодо ситуації в Україні.



