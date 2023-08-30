В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ

Правительство Германии согласилось реформировать закон, регулирующий деятельность Федеральной разведывательной службы Германии – Bundesnachrichtendienst (BND).

Об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на агентство DPA сообщает DW.

Как отмечает агентство, этот шаг является ответом на деятельность российских шпионов.

Министры договорились о противодействии шпионажу в рядах BND, позволив точечные независимые проверки персонала и автомобилей и сумок сотрудников.

Чиновники также должны иметь возможность проверять смартфоны сотрудников в случае, если есть подозрение, что что-то идет не так.

"Проведение проверок должно выявлять возможную шпионскую деятельность других спецслужб на ранней стадии", – говорится в проекте.

Реформу разведки еще должен одобрить парламент Германии.

Появление этой инициативы связано с арестом сотрудника BND по подозрению в шпионаже в пользу России в декабре 2022 года.

Впоследствии арестовали его сообщника.

Позже немецкие СМИ сообщили, что задержанный в декабре шпион мог передавать России секретную информацию о ситуации в Украине.