Кулеба просить у партнерів ППО, щоб прикрити новий "зерновий коридор" у водах України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив європейських колег подумати над способами захистити торгові судна, які йдуть альтернативним "зерновим коридором", доки вони у територіальних водах України – зокрема, за допомогою ППО.

Про це він сказав на відкритті неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в іспанському Толедо, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що вересень буде дуже важливим для подальшого розвитку подій у питанні експорту українського зерна, і очікувана зустріч президентів Туреччини й РФ стане, можливо, останнім шансом повернути Росію до Чорноморської зернової ініціативи.

"Паралельно ми розробили альтернативний маршрут: судна виходять з українських портів і майже одразу входять у територіальні води Румунії. Два судна вже пройшли цим маршрутом. Будь ласка, поміркуйте, як ви могли би допомогти убезпечити цей коридор на той час, поки судна ще у територіальних водах України. Під цією допомогою я маю на увазі системи ППО які могли би прикривати його", – сказав Дмитро Кулеба.

Перед тим на брифінгу з іспанським колегою Кулеба зазначив, що Україна хоче відновлення Чорноморської зернової ініціативи, але вірить, що альтернативний "зерновий коридор" без участі Росії також може запрацювати.

"Ми маємо забезпечити, щоб він функціонував стабільно. Це можна зробити разом. І якщо ми це зробимо, глобальна продовольча безпека більше не буде заручником "голодних ігор" і шантажу Росії.

Також на зустрічі Кулеба назвав пріоритетні військові потреби України, які загалом залишаються незмінними, та окремо акцентував на броньованих "швидких" для евакуації поранених з передової.