Кулеба просит у партнеров ПВО, чтобы прикрыть новый "зерновой коридор" в водах Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил европейских коллег подумать над способами защитить торговые суда, которые идут по альтернативному "зерновому коридору", пока они в территориальных водах Украины – в частности, с помощью ПВО.

Об этом он сказал на открытии неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в испанском Толедо, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что сентябрь будет очень важным для дальнейшего развития событий в вопросе экспорта украинского зерна, и ожидаемая встреча президентов Турции и РФ станет, возможно, последним шансом вернуть Россию к Черноморской зерновой инициативе.

"Параллельно мы разработали альтернативный маршрут: суда выходят из украинских портов и почти сразу входят в территориальные воды Румынии. Два судна уже прошли по этому маршруту. Пожалуйста, подумайте, как вы могли бы помочь обезопасить этот коридор в то время, пока суда еще в территориальных водах Украины. Под этой помощью я имею в виду системы ПВО которые могли бы прикрывать его", – сказал Дмитрий Кулеба.

Перед тем на брифинге с испанским коллегой Кулеба отметил, что Украина хочет восстановления Черноморской зерновой инициативы, но верит, что альтернативный "зерновой коридор" без участия России также может заработать.

"Мы должны обеспечить, чтобы он функционировал стабильно. Это можно сделать вместе. И если мы это сделаем, глобальная продовольственная безопасность больше не будет заложником "голодных игр" и шантажа России.

Также на встрече Кулеба назвал приоритетные военные потребности Украины, которые в целом остаются неизменными, и отдельно акцентировал на бронированных "скорых" для эвакуации раненых с передовой.