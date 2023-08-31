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Кулеба на зустрічі з міністрами ЄС назвав пріоритети у допомозі: зброя і броньовані медеваки

Четвер, 31 серпня 2023, 13:24

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів європейським колегам, що пріоритетними військовими потребами України залишаються артснаряди, бронетехніка і медеваки – броньовані "швидкі" для евакуації поранених.

Про це він сказав на відкритті неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в іспанському Толедо, повідомляє "Європейська правда". 

Кулеба зазначив, що загалом військові потреби України залишаються незмінними. 

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"Це артилерійські боєприпаси, і ми сподіваємося, що зі схваленою вами ініціативою (для нарощування виробництва боєприпасів. – Ред.) справи у цьому питанні підуть краще; це бронетехніка, танки. Хто не може надати летальне озброєння – розгляньте можливість передати медеваки, броньовані "швидкі" для евакуації поранених з поля бою. Потреба дуже актуальна", – зазначив Дмитро Кулеба.

Також він акцентував на необхідності обрізати ланцюжки постачання, через які Росія досі отримує західні компоненти для виробництва дронів і ракет, попри санкції.

"Ми бачимо, що виробництво у них зростає, і там знаходять західні запчастини. Цьому потрібно покладати край через експортний контроль та боротьбу з обходом санкцій", – зазначив глава МЗС України. 

Нагадаємо, цього тижня німецький уряд відзвітував про надання чергової партії військової допомоги Україні, до якої увійшли танки Leopard 1A5 і радіолокаційна система повітряного спостереження TRML-4D.

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