ЄС попередив Польщу після затвердження складу скандальної комісії з розслідування впливу РФ

Брюссель відреагував на призначення Сеймом Польщі членів скандальної комісії з розслідування російського впливу, попередивши про наслідки, якщо комісія почне вживати будь-які дії перед осінніми виборами.

Про це речник Європейської комісії Крістіан Віганд заявив у коментарі RMF FM, пише "Європейська правда".

"Ми визнаємо той факт, що парламент Польщі обрав членів спеціальної комісії", – сказав Віганд.

Проте він попередив: якщо польська комісія запрацює до виборів у Польщі, то Брюссель без вагань перейде до наступного етапу процедури притягнення до відповідальності за порушення.

6 червня Єврокомісія вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з утворенням цієї комісії. Наступний етап процедури може означати позов до Суду ЄС і фінансові санкції.

Як неофіційно з'ясував RMF FM, до цього у Єврокомісії не було розуміння, чи переходити до наступного етапу відразу після призначення членів комісії парламентом, чи лише тоді, коли комісія почне працювати. Наприклад, почне перевірки чи провадження щодо конкретних осіб. Зупинилися на останньому варіанті.

"Змінений закон про спеціальну комісію продовжує викликати серйозні занепокоєння", – сказав Віганд. Єврокомісія стурбована тим, що діяльність цієї комісії може вплинути на вибори в Польщі.

Польський Сейм 30 серпня голосами партії влади "Право і справедливість" затвердив склад комісії з розслідування російського впливу – всі дев’ять її членів є представниками влади, опозиція в голосуванні участі не брала.

Польська опозиція бойкотувала голосування, оскільки вважає роботу комісії недемократичною та спрямованою проти лідера "Громадянської платформи", експрем’єра Дональда Туска.

Венеційська комісія раніше розкритикувала ініціативу, вказавши на можливість зловживання з боку влади.