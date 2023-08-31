ЕС предупредил Польшу после утверждения состава скандальной комиссии по расследованию влияния РФ

Брюссель отреагировал на назначение Сеймом Польши членов скандальной комиссии по расследованию российского влияния, предупредив о последствиях, если комиссия начнет предпринимать какие-либо действия перед осенними выборами.

Об этом спикер Европейской комиссии Кристиан Виганд заявил в комментарии RMF FM, пишет "Европейская правда".

"Мы признаем тот факт, что парламент Польши избрал членов специальной комиссии", – сказал Виганд.

Однако он предупредил: если польская комиссия заработает до выборов в Польше, Брюссель без колебаний перейдет к следующему этапу процедуры привлечения к ответственности за нарушение.

6 июня Еврокомиссия решила начать производство по нарушению Польшей законодательства ЕС в связи с образованием этой комиссии. Следующий этап процедуры может означать иск в Суд ЕС и финансовые санкции.

Как неофициально выяснил RMF FM, до этого у Еврокомиссии не было понимания, переходить ли к следующему этапу сразу после назначения членов комиссии парламентом или только тогда, когда комиссия заработает. Например, начнет проверки или производства по конкретным лицам. Остановились на последнем варианте.

"Измененный закон о специальной комиссии продолжает вызывать серьезные беспокойства", – сказал Виганд. Еврокомиссия обеспокоена тем, что деятельность комиссии может повлиять на выборы в Польше.

Польский Сейм 30 августа голосами партии власти "Право и справедливость" утвердил состав комиссии по расследованию российского влияния – все девять ее членов являются представителями власти, оппозиция в голосовании не участвовала.

Польская оппозиция бойкотировала голосование, поскольку считает работу комиссии недемократической и направленной против лидера "Гражданской платформы", экс-премьера Дональда Туска.

Венецианская комиссия ранее подвергла критике инициативу, указав на возможность злоупотребления со стороны властей.