Президент Сербії провів "чесну й відверту" розмову з послом України

Сербський президент Александар Вучич у четвер розповів про зустріч із українським послом у Белграді Володимиром Толкачем.

Про це Вучич сповістив в Instagram, повідомляє "Європейська правда".

Президент Сербії заявив, що "чесна й відкрита" розмова з українським послом стосувалась "двостороннього співробітництва, поліпшення спільних відносин між нашими країнами, регіональних та світових проблемах, а також ситуації в Україні".

Фото: Instagram Александара Вучича

"Я ще раз підтвердив позицію Сербії щодо непорушності кордонів і поваги до Статуту ООН, наголосивши, що ми поважаємо територіальну цілісність України і продовжуватимемо це робити в майбутньому", – написав Вучич.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем під час неформального саміту країн Західних Балкан в Афінах.

До цього президенти Сербії та України зустрічались 1 червня – тоді Зеленський та Вучич недовго говорили віч-на-віч на полях саміту Європейської політичної спільноти в молдовській Бульбоаці.

Після останньої зустрічі сербська прем'єрка Ана Брнабич дистанційно взяла участь у Кримській платформі, але потім у МЗС Сербії заявили, що Белград не схвалював текст декларації платформи, тому що "він виходить за рамки, які є прийнятними для нас".