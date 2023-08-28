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ОП про зустріч Зеленського і Вучича: тема Косова не була ключовою

Понеділок, 28 серпня 2023, 20:28

На зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем в Афінах минулого тижня президент Володимир Зеленський обговорив із ним питання Криму і євроінтеграції, а тема Косова не була ключовою.

Про це розповів у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

Жовква сказав, що тема статусу Косова на зустрічі не була ключовою.

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"Якщо ви запитаєте, чи звучала тема Косова на зустрічі з президентом як ключова, – ні, не звучала. Адже позиція України не змінювалася", – сказав він.

За словами заступника глави Офісу президента, на зустрічі порушували питання євроінтеграції і територіальної цілісності України. 

"У Сербії є досвід європейської інтеграції. І він цікавий нам із погляду того, що країна вже має не тільки кандидатський статус, а й розпочала переговори про вступ до ЄС. Безумовно, Володимир Зеленський поінформував про те, як триває процес європейської інтеграції України", – сказав він.

"Ми почули чітке запевнення президента Сербії щодо підтримки територіальної цілісності, суверенітету України, включно з Кримом. Було дуже важливо це почути від президента Сербії", – додав Жовква.

"Якщо ви звернули увагу, наступного дня, коли відбувалася Кримська платформа, там виступала прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич. Це теж результат візиту", – зауважив він.

Раніше Вучич заявляв, що зустрінеться із Зеленським на прохання українського президента. Він говорив, що обговорить з ним питання Косова і все, що відбувалось щодо нього останнім часом.

Ана Брнабич дистанційно брала участь у Кримській платформі, але після цього у МЗС Сербії заявили, що Белград не схвалював текст декларації платформи, тому що "він виходить за рамки, які є прийнятними для нас".

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