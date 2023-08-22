Зеленський розповів про "плідну" зустріч із Вучичем

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем під час неформального саміту країн Західних Балкан в Афінах.

Про це український лідер повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

За його словами, він провів "відкриту, чесну та плідну" зустріч з главою Сербської держави.

An open, honest, and fruitful meeting with the President of Serbia @AVucic.



Good conversation on respect for the UN Charter and the inviolability of borders.



On our nations’ shared future in the common European home.



On developing our relations, that is in our mutual interest. pic.twitter.com/t7d9DdUH7M — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

"Гарна розмова про повагу до Статуту ООН і непорушність кордонів. Про спільне майбутнє наших народів у спільному європейському домі. Про розвиток наших відносин, це в наших обопільних інтересах", – зазначив Зеленський.

Раніше Вучич заявив, що зустрінеться із Зеленським на прохання українського президента.

"У мене буде з ним двостороння зустріч, тому я сяду й поговорю із Зеленським у приватному порядку про все, що відбувалось в останній час щодо Республіки Косово, про визнання й невизнання територіальної цілісності та всі інші питання", – додав він.

До цього президенти Сербії та України зустрічались 1 червня – тоді Зеленський та Вучич недовго говорили віч-на-віч на полях саміту Європейської політичної спільноти в молдовській Бульбоаці.

У понеділок президент України прибув до Греції для участі в саміті щодо Балкан.