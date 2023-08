Зеленський розповів про "плідну" зустріч із Вучичем

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем під час неформального саміту країн Західних Балкан в Афінах.

Про це український лідер повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

За його словами, він провів "відкриту, чесну та плідну" зустріч з главою Сербської держави.

An open, honest, and fruitful meeting with the President of Serbia @AVucic.



Good conversation on respect for the UN Charter and the inviolability of borders.



On our nations’ shared future in the common European home.



On developing our relations, that is in our mutual interest. pic.twitter.com/t7d9DdUH7M